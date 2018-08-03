Kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

    Kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

    ’da düzenlenen Göller Arası Turnuvası’nda 2. olan Takımı, kazandıkları kupayı Başkan Ataç'a getirdi.

    'ni temsil eden takımı, tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası formatta gerçekleşen 'nda büyük bir başarı elde etti. yöresindeki göllerin kurumasına dikkat çekmek amacıyla tarafından 2. kez düzenlenen Göller Arası Turnuvası 2 gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvada Slovenya, , ve Arnavutluk'tan gelen ekiplerle birlikte 'den de ile toplam 16 takım, kıyasıya bir mücadele içine girdi. kenarındaki açık basketbol sahalarında oynanan, Basketbol Federasyonu onaylı turnuvanın finalinde Slovenya'nın Lake Bled takımıyla, Tepebaşı Belediyesi takımı karşılaştı. Mücadele sonucunda Slovenya sahadan 21-19 galibiyetle ayrılırken temsilcimiz turnuvayı 2. olarak tamamladı.
    Basketbol takımı yönetici ve sparcuları, turnuva sonrasında kazandıkları 2.'lik kupasını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 'a getirdi. Başkan Ataç da başarısından dolayı tebrik etti.
    1. 3.8.2018 14:43
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