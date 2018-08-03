Ekrem Memnun: “Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var”
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, turnuvada maç maç bakacaklarını belirterek, büyük hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu söyledi. Memnun ayrıca bu yapabilmek için tecrübeli bir takım olduklarını ifade etti.
- 3.8.2018 13:11
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Juventus'lu Mandzukic'den Beşiktaş'a kötü haber!
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eagle olm su arkadaki adamı da al gell
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Rotamızdan çıktık"
Toplam 4
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acg Onazi,Sosa,Radegella,nın işini daha iyi yapacak gençlerimiz var ama görünen o ki oynatılmayacaklar.Bu yönetim iyi ama daha radikal olunmalı.
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Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
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Aslan Hedef yanlis satilmasi gereken Feghouli
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