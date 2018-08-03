Ekrem Memnun: “Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var”
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    : “Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var”

    <a href="/index/ekrem-memnun?id=673ffa07-047b-4a8c-9e07-42d0bbafa07a" class="" rel="tag">Ekrem Memnun</a>: “Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var”

    A Başantrenörü , turnuvada maç maç bakacaklarını belirterek, büyük hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu söyledi. Memnun ayrıca bu yapabilmek için tecrübeli bir takım olduklarını ifade etti.

    A , 22-30 Eylül tarihlerinde 'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turnuva kapsamında Sinan Erdem Salonu'nda medya günü etkinliği organize edildi. Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Başantrenörü , mayıs ayındaki ilk kamp döneminde sakatlıklar dolayısıyla tam istedikleri gibi geçiremediklerini söyledi. İlk kampta milli takımda oluşturmak istedikleri kültürün büyük kısmını yeni gelen oyunculara anlatma şanslarının olduğunu belirten Memnun, "Biz her sene klasik gibi en önemli hazırlık dönemini Slovenya'da geçiriyoruz. Oyuncular orayı çok seviyor, çok iyi bir çalışma ortamı var. İyi geçeceğini düşünüyorum. Büyük hayallerimiz var, maç maç bakacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunu yapacak motivasyon ve tecrübeye sahibiz" şeklinde konuştu.
    1. 3.8.2018 13:11
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