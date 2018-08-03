Işıl Alben: “Avustralya, gruptaki en kritik maç olacak”
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben, Dünya Şampiyonası’nda gruptaki en kritik maçlarının Avustralya olduğunu belirterek, “Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız” dedi.
- 3.8.2018 13:10
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eagle olm su arkadaki adamı da al gell
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acg Onazi,Sosa,Radegella,nın işini daha iyi yapacak gençlerimiz var ama görünen o ki oynatılmayacaklar.Bu yönetim iyi ama daha radikal olunmalı.
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