Işıl Alben: “Avustralya, gruptaki en kritik maç olacak” – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    : “, gruptaki en kritik maç olacak”

    Işıl Alben: “Avustralya, gruptaki en kritik maç olacak”

    A oyuncusu , ’nda gruptaki en kritik maçlarının olduğunu belirterek, “Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız” dedi.

    22-30 Eylül tarihlerinde 'da düzenlenecek 'nda mücadele edecek olan A , Sinan Erdem Salonu'nda medya günü etkinliğine katıldı. Burada takımının deneyimli oyuncularından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımda bulunan ekibin beraber olmaktan keyif aldığı bir oyuncularından oluştuğu söyleyen Alben, "Burada güzel bir ortam var. Burada olmaktan ve formasını taşımaktan çok gurur duyuyorum. En kritik maç maçı. Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız. Tüm büyük organizasyonlarda başarıyı yakalamış bir ekibiz. Kadromuzda gençleşme oluyor. Tecrübeli isimlerin genç isimlerle kaynaşması çok önemli" diye konuştu.
    1. 3.8.2018 13:10
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