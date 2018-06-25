Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında takımın başına getirilen Pesic ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bayern Münih, Kızılyıldız, Lottomatica Roma başta olmak üzere birçok ekibi çalıştırdığı kariyeri sırasında 2002-2004 yıllarında Barcelona'da görev yapan 68 yaşındaki Sırp başantrenör, şubat ayında Sito Alonso'nun takımdan ayrılmasından sonra bir kez daha Katalan ekibinin başına geçmişti.

Pesic yönetiminceki Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.