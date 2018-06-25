Pesic bir yıl daha Barcelona'da – Fotomaç – 25 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Pesic bir yıl daha 'da

    Pesic bir yıl daha <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'da

    Kulübü, basketbol takımının başantrenörü 'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında takımın başına getirilen Pesic ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    , Kızılyıldız, Lottomatica Roma başta olmak üzere birçok ekibi çalıştırdığı kariyeri sırasında 2002-2004 yıllarında 'da görev yapan 68 yaşındaki Sırp başantrenör, şubat ayında Sito Alonso'nun takımdan ayrılmasından sonra bir kez daha Katalan ekibinin başına geçmişti.

    Pesic yönetiminceki , İspanya Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

    1. 25.6.2018 21:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pesic bir yıl daha 'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN