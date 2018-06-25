Pesic bir yıl daha Barcelona'da
Barcelona Kulübü, basketbol takımının başantrenörü Svetislav Pesic'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında takımın başına getirilen Pesic ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bayern Münih, Kızılyıldız, Lottomatica Roma başta olmak üzere birçok ekibi çalıştırdığı kariyeri sırasında 2002-2004 yıllarında Barcelona'da görev yapan 68 yaşındaki Sırp başantrenör, şubat ayında Sito Alonso'nun takımdan ayrılmasından sonra bir kez daha Katalan ekibinin başına geçmişti.
Pesic yönetiminceki Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
- 25.6.2018 21:01
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Pesic bir yıl daha Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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