Obradovic, kariyerinde ilk peşinde – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

    Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

    Basketbol THY play-off serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak Doğuş'ta başantrenör , kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

    Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY 'nde ilk kez üst üste 4 yıl 'e taşımayı hedefliyor.

    Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, 'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı.

    Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te 'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise 'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

    Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

    22 SEZONDA 16 DÖRTLÜ FİNAL
    Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı.

    Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

    Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı.

    Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.

    Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

    OBRADOVİC'İN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ
    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü 'in Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final'de aldığı sonuçlar şöyle:

    Sezon

    Takımı

    Derece

    1991-1992

    Partizan

    Şampiyon

    1993-1994

    Joventut Badalona

    Şampiyon

    1994-1995

    Real Madrid

    Şampiyon

    1995-1996

    Real Madrid

    4.

    1997-1998

    Benetton

    3.

    1999-2000

    Panathinaikos

    Şampiyon

    2000-2001

    Panathinaikos

    2.

    2001-2002

    Panathinaikos

    Şampiyon

    2004-2005

    Panathinaikos

    3.

    2006-2007

    Panathinaikos

    Şampiyon

    2008-2009

    Panathinaikos

    Şampiyon

    2010-2011

    Panathinaikos

    Şampiyon

    2011-2012

    Panathinaikos

    4.

    2014-2015

    Fenerbahçe Ülker

    4.
    2015-2016 Fenerbahçe 2.
    2016-2017 Fenerbahçe Şampiyon

    FENERBAHÇE, OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNAL KAYBETMEDİ
    Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç serisini de kayıpsız geçti.

    Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı.

    Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

    TEK KAYBETTİĞİ ÇEYREK FİNAL SERİSİ
    Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti.

    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

    Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü.

    Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:19
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