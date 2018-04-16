Daçka lige iyi dönemedi! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Daçka lige iyi dönemedi!

    Daçka lige iyi dönemedi!

    'nde 25. haftanın kapanış maçında , sahasında 'yı 77-75 yendi.

    'nde 25. haftanın kapanış maçında , sahasında 'yı 77-75 yendi.

    Bu sonuçla, mavi-beyazlılar 8. galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Karşılaşmaya Walker'ın arka arkaya bulduğu basketlerle 12-0'lık seri yakalayarak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 6. dakikayı 15-4 önde geçti. Hücumda tempoyu artırmakta zorlanan Darüşşafaka, ilk çeyreği 22-12 geride tamamladı.

    Darüşşafaka, ikinci periyoda tempolu başlarken Johnson'ın boyalı alanda bulduğu basketle 15. dakikada farkı 5 sayıya (26-21) indirerek molaya gitti. Konuk ekip, molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yapan mavi-beyazlılar karşısında 17. dakikada farkı 1'e düşürdü: 29-28. İlk yarının bitimine 1 dakika kala eşitliği (33-33) sağlayan yeşil-siyahlılar, Cummings'in orta mesafe basketiyle Demir İnşaat Büyükçekmece önünde soyunma odasına 35-33 üstün girdi.

    İkinci yarıya pota altında Eric'in peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka, mavi-beyazlılar karşısında 25. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) kadar çıkardı. Mavi-beyazlılar, çeyreğin son bölümünde hücumda etkili bir performans gösteren Simpson'ın sayılarıyla farkı 29. dakikada ikiye indirdi: 49-51. Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın son saniye basketiyle final periyoduna 55-53 önde gitti.

    Dördüncü periyoda taraftarının da desteğini arkasına alarak giren Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada skoru 63-57'ye getirdi. Savunmada sertliği artıran yeşil-siyahlılar, Wilbekin, Sant-Roos ve 'ın sayılarıyla 37. dakika biterken 68-67 öne geçti. İki takım da faul hakkını doldurduğu için son anlar karşılıklı serbest atışlarla geçildi. Mavi-beyazlılar, Walker'ın kaydettiği serbest atışlarla son 19 saniyeye 75-72 öne girdi. Üstünlüğünü koruyan Demir İnşaat Büyükçekmece, maçı 77-75 kazandı.

    Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmeceli oyuncular maç öncesindeki ısınma bölümüne "Şampiyon Büyükçekmece'ye hoş geldin" pankartıyla çıktı.

    Salon: Gazanfer Bilge

    Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Kerem Baki

    Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 25, Wright 13, Stojanovski 10, 4, Kairys 6, Burak Can Yıldızlı, Merthan Mutlu 1, Simpson 14, Robinson 4, Oğulcan Baykan

    Darüşşafaka: Wilbekin 22, Sant-Roos 5, Okben Ulubay, Johnson 15, Eric 8, Muhammed Baygül 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Kidd 6, Cummings 6, Kartal Özmızrak 5, Emircan Koşut

    1. Periyot: 22-12

    Devre: 33-35

    3. Periyot: 55-53

    Beş faulle çıkan: 38.25 İlkan Karaman (Demir İnşaat Büyükçekmece)

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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