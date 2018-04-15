Banvit, İBB’yi devirdi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    , ’yi devirdi

    Banvit, İBB’yi devirdi
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 72-65 yendi. Bu sonuçla konuk takım, 16. galibiyetini alırken ev sahibi ekip 15. kez sahadan mağlup ayrıldı. Banvit'te 16 sayı üreten Thomas galibiyette önemli rol oynarken, Buckner'in 19 sayısı 'ye yetmedi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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