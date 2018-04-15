TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Banvit, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 72-65 yendi. Bu sonuçla konuk takım, 16. galibiyetini alırken ev sahibi ekip 15. kez sahadan mağlup ayrıldı. Banvit'te 16 sayı üreten Thomas galibiyette önemli rol oynarken, Buckner'in 19 sayısı İBB'ye yetmedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Banvit, İBB’yi devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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