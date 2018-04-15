Adams farkı
Beşiktaş, ABD’li oyun kurucusu Josh Adams’ın 22 sayı ve 6 asistle yıldızlaştığı maçta Gaziantep’i 87-80 mağlup etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep'i konuk ettiği maçtan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip karşısında ilk periyotu 27-20 önde geçen siyah-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardığı devreyi 50-38 üstün kapadı. Gaziantep'in üçlüklerle farkı indirdiği 3. periyot, 73-66 Kara Kartal'ın üstünlüğüyle geçildi.
FİNAL NEFES KESTİ
Final periyotuna tempolu giren Gaziantep, farkı iki sayıya kadar indirdi. Siyah-beyazlılar, Diebler ve Adams'ın sayılarıyla maça ağırlığını koydu. Karşılaşmadan 87-80 galip ayrılan Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı. ABD'li oyun kurucu Josh Adams 22 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla takımına zaferi getiren isim oldu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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