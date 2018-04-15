Adams farkı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep'i konuk ettiği maçtan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip karşısında ilk periyotu 27-20 önde geçen siyah-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardığı devreyi 50-38 üstün kapadı. Gaziantep'in üçlüklerle farkı indirdiği 3. periyot, 73-66 Kara Kartal'ın üstünlüğüyle geçildi.

FİNAL NEFES KESTİ

Final periyotuna tempolu giren Gaziantep, farkı iki sayıya kadar indirdi. Siyah-beyazlılar, Diebler ve Adams'ın sayılarıyla maça ağırlığını koydu. Karşılaşmadan 87-80 galip ayrılan Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı. ABD'li oyun kurucu Josh Adams 22 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla takımına zaferi getiren isim oldu.