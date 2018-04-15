Adams farkı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Adams farkı

    Adams farkı

    , ABD’li oyun kurucusu ’ın 22 sayı ve 6 asistle yıldızlaştığı maçta Gaziantep’i mağlup etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Sompo Japan, Gaziantep'i konuk ettiği maçtan 'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip karşısında ilk periyotu 27-20 önde geçen siyah-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardığı devreyi 50-38 üstün kapadı. Gaziantep'in üçlüklerle farkı indirdiği 3. periyot, 73-66 'ın üstünlüğüyle geçildi.

    FİNAL NEFES KESTİ
    periyotuna tempolu giren Gaziantep, farkı iki sayıya kadar indirdi. Siyah-beyazlılar, Diebler ve Adams'ın sayılarıyla maça ağırlığını koydu. Karşılaşmadan 87-80 galip ayrılan Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı. ABD'li oyun kurucu 22 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla takımına zaferi getiren isim oldu.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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