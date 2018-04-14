JaJuan Johnson: “Harika bir durum”
Daçka oyuncusu JaJuan Johnson aldıkları Euro Cup’ın harika bir durum olduğunu söyledi.
Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek Euro Cup'ın sahibi oldu. Daçka oyuncusu JaJuan Johnson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kupa kazanmanın harika bir durum olduğunu ifade eden Johnson, "Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte kazandık. Bu benim ilk şampiyonluğum. Taraftarımız mükemmel. Bütün sezon bu desteği gösterdiler ve harika iş başarıyorlar. Bizlere her maç mükemmel bir atmosfer sunuyorlar" diye konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
JaJuan Johnson: “Harika bir durum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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