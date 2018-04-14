JaJuan Johnson: “Harika bir durum” – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : “Harika bir durum”

    JaJuan Johnson: “Harika bir durum”

    Daçka oyuncusu aldıkları ’ın harika bir durum olduğunu söyledi.

    Daçka oyuncusu aldıkları 'ın harika bir durum olduğunu söyledi.

    Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek Euro Cup'ın sahibi oldu. Daçka oyuncusu JaJuan Johnson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kupa kazanmanın harika bir durum olduğunu ifade eden Johnson, "Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte kazandık. Bu benim ilk şampiyonluğum. Taraftarımız mükemmel. Bütün sezon bu desteği gösterdiler ve harika iş başarıyorlar. Bizlere her maç mükemmel bir atmosfer sunuyorlar" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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