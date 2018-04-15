Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dibe demir atan Muratbey Uşak, üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray Odeabank'ı evinde mağlup ederek son 5 hafta öncesi kümede kalmak için umut tazeledi: 85-78. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16, ilk yarısı 40-38, üçüncü periyodu ise 66-48 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılarda Watson 21, Calloway 20, Carmichael 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı.



Bu skorla Uşak, son 5 maç öncesi 5 galibite ulaşıp kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 10 galibiyette kaldı.