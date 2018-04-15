Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    deplasmanda mağlup

    Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup

    , 'ı 85-78'lik skorla geçti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dibe demir atan , üst üste 8 yenilginin ardından 'ı evinde mağlup ederek son 5 hafta öncesi kümede kalmak için umut tazeledi: 85-78. Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16, ilk yarısı 40-38, üçüncü periyodu ise 66-48 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılarda Watson 21, Calloway 20, Carmichael 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

    Bu skorla Uşak, son 5 maç öncesi 5 galibite ulaşıp kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 10 galibiyette kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:42
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