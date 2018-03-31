Potaya ‘Türk’ damgası – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Potaya ‘’ damgası

    Potaya ‘Türk’ damgası
    takımları Avrupa basketboluna damga vurdu. , ULEB Cup'ta finale kalırken, 'nin son şampiyonu F.Bahçe Doğuş sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Kadınlarda ise FIBA 'nda G.Saray finale; Yakın Doğu, Avrupa Ligi'nde 4'lü Final'e kaldı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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