Beşiktaş Banvit'i devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 79-64 mağlup etti.
Beşiktaş Sompo Japan'ın basketleriyle başlayan karşılaşmada Banvit, Rautins'in etkili performansıyla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın 8. dakikasında Banvit, Taylor'ın üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi:15-16. Lalanne ile pota altından rahat skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.
İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta siyah-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak farkın kapanmasını engelledi ve 14. dakikaya 32-26 üstünlükle girdi. Pota altını iyi savunan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Adams'ın üç sayılık basketleriyle başlayan seride 10 sayı kaydetti. Son dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (44-29) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstünlükle gitti.
Lalanne'nin basketiyle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıdaki performansını bir süre devam ettirdi ve 25. dakikaya 55-40 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan üçüncü çeyreği de 60-50 önde bitirdi.
Son periyoda iyi başlayan Banvit, 7-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 64-57. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve 13-0'lık bir seriyle kontrolü yeniden ele alan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada skoru 79-60 yaptı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı da 79-64 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini alırken, Banvit ise 9. kez yenildi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:25
-
Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
-
Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
-
Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Beşiktaş Banvit'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.