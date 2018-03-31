Beşiktaş Banvit'i devirdi

Beşiktaş Sompo Japan'ın basketleriyle başlayan karşılaşmada Banvit, Rautins'in etkili performansıyla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın 8. dakikasında Banvit, Taylor'ın üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi:15-16. Lalanne ile pota altından rahat skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta siyah-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak farkın kapanmasını engelledi ve 14. dakikaya 32-26 üstünlükle girdi. Pota altını iyi savunan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Adams'ın üç sayılık basketleriyle başlayan seride 10 sayı kaydetti. Son dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (44-29) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstünlükle gitti.

Lalanne'nin basketiyle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıdaki performansını bir süre devam ettirdi ve 25. dakikaya 55-40 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan üçüncü çeyreği de 60-50 önde bitirdi.

Son periyoda iyi başlayan Banvit, 7-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 64-57. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve 13-0'lık bir seriyle kontrolü yeniden ele alan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada skoru 79-60 yaptı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı da 79-64 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini alırken, Banvit ise 9. kez yenildi.