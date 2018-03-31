Beşiktaş Banvit'i devirdi – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Banvit'i devirdi

    Beşiktaş Banvit'i devirdi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında , Banvit'i 79-64 mağlup etti.

    'ın basketleriyle başlayan karşılaşmada Banvit, Rautins'in etkili performansıyla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın 8. dakikasında Banvit, Taylor'ın üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi:15-16. Lalanne ile pota altından rahat skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

    İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta siyah-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak farkın kapanmasını engelledi ve 14. dakikaya 32-26 üstünlükle girdi. Pota altını iyi savunan Beşiktaş Sompo Japan, ve Adams'ın üç sayılık basketleriyle başlayan seride 10 sayı kaydetti. Son dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (44-29) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstünlükle gitti.

    Lalanne'nin basketiyle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıdaki performansını bir süre devam ettirdi ve 25. dakikaya 55-40 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan üçüncü çeyreği de 60-50 önde bitirdi.

    Son periyoda iyi başlayan Banvit, 7-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 64-57. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve 13-0'lık bir seriyle kontrolü yeniden ele alan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada skoru 79-60 yaptı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı da 79-64 kazandı.

    Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini alırken, Banvit ise 9. kez yenildi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Banvit'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN