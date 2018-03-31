İki takım da 100 attı! Kazanan Trabzonspor oldu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü evinde Pınar Karşıyaka’yı 108-105 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx
Trabzonspor: Obekpa xxx 9, Eldridge xxx 23, Vasiliauskas xxx 12, Green xxx 21, Heslip xxx 23, Burak xxx 15, Harris x 3, Ozan Anton x 2
Pınar Karşıyaka: Mert xx 5, Jones xxxx 35, Kennedy xx 10, Waters xxx 18, Erdi xx 10, Wood xx 10, Egemen xx 8, Allen xx 9, Metin x
1. Periyot: 22-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 51-45 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 79-64 (Trabzonspor lehine)
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:13
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
İki takım da 100 attı! Kazanan Trabzonspor oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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