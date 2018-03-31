İki takım da 100 attı! Kazanan Trabzonspor oldu! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    İki takım da 100 attı! Kazanan oldu!

    İki takım da 100 attı! Kazanan Trabzonspor oldu!

    ’nin 23. haftasında Basketbol Kulübü evinde ’yı 108-105 mağlup etti.

    'nin 23. haftasında Basketbol Kulübü evinde 'yı 108-105 mağlup etti.

    Salon: Hayri Gür
    Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Halit Can Cihan xx
    Trabzonspor: Obekpa xxx 9, Eldridge xxx 23, Vasiliauskas xxx 12, Green xxx 21, Heslip xxx 23, Burak xxx 15, Harris x 3, Ozan Anton x 2
    Pınar Karşıyaka: Mert xx 5, Jones xxxx 35, Kennedy xx 10, Waters xxx 18, Erdi xx 10, Wood xx 10, Egemen xx 8, Allen xx 9, Metin x
    1. Periyot: 22-26 (Pınar Karşıyaka lehine)
    Devre: 51-45 (Trabzonspor lehine)
    3. Periyot: 79-64 (Trabzonspor lehine)
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:13
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