Kartal, Banvit’i ağırlıyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    , Banvit’i ağırlıyor

    Kartal, Banvit’i ağırlıyor
    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 23. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Günün programı şöyle: (13.00) Beşiktaş-Banvit, (15.15) - , (17.00) Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş, (20.15) Büyükşehir Belediye-İstanbul BBSK.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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