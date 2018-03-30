Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Pınar Karşıyaka (Hayri Gür)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş (Gazanfer Bilge)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)

1 Nisan Pazar:

13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

15.15 Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Giresun 19 Eylül)

17.00 Muratbey Uşak-Anadolu Efes (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

19.30 Eskişehir Basket-Darüşşafaka (Anadolu Üniversitesi)



- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)

15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

1 Nisan Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Yalova Group Belediye (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor (Ahmet Cömert)

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Caferağa)

18.00 Afyon Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Akhisar Belediye)

1 Nisan Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

Öte yandan, ligde 30. haftanın açılışında dün oynanan karşılaşmada Bandırma Kırmızı, deplasmanda Karesispor'u 96-75 mağlup etti.