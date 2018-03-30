Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)

    15.15 Trabzonspor-Pınar Karşıyaka (Hayri Gür)

    17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş ()

    20.15 Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)

    1 Nisan Pazar:

    13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

    15.15 Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Giresun 19 Eylül)

    17.00 Muratbey Uşak-Anadolu Efes ( Spor Bilimleri Fakültesi)

    19.30 Eskişehir Basket-Darüşşafaka ()


    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)

    15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    1 Nisan Pazar:

    14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

    16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)


    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    15.30 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Ankara)

    16.00 OGM Ormanspor-Yalova Group Belediye (M. Sait Zarifoğlu)

    17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor (Ahmet Cömert)

    Yarın:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Caferağa)

    18.00 Afyon Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Afyonkarahisar Atatürk)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor (Bursa Atatürk)

    18.00 Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Akhisar Belediye)

    1 Nisan Pazar:

    16.00 Selçuklu Belediyespor-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

    Öte yandan, ligde 30. haftanın açılışında dün oynanan karşılaşmada Bandırma Kırmızı, deplasmanda Karesispor'u 96-75 mağlup etti.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN