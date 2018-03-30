İşte çeyrek finalistler! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    İşte çeyrek finalistler!

    İşte çeyrek finalistler!

    Basketbolda THY play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

    Basketbolda THY play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

    Ligde normal sezonun 29. haftası yapılan 4 maçla başladı.

    Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 73-64 yendi.

    THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son sırada bulunan , sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

    Play-off iddiası bulunmayan iki ekibin karşılaştığı maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımını 83-78 mağlup etti.

    Günün son maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla İsrail temsilcisi Maccabi FOX karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 83-72 kazanan Baskonia, normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen son takım oldu.

    Ligde normal sezonun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Khimki, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos Superfoods, Litvanya'dan Zalgiris ile İspanya'dan ve Baskonia play-off çeyrek final turuna yükseldi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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