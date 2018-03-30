"Savic en az 90 milyon euro" – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    "Savic en az 90 milyon euro"

    "Savic en az 90 milyon euro"

    Sportif Direktörü Igli Tare, takımın Sırp orta sahası 'in değerinin en az 90 milyon euro olduğunu açıkladı.

    Sportif Direktörü Igli Tare, takımın Sırp orta sahası 'in değerinin en az 90 milyon euro olduğunu açıkladı. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Tare, "Onun değeri hakkında fazla düşünmek istemiyorum. Bence en az 90 milyon euro. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve henüz en üst seviyeye ulaşmadı. İlgilenen çok takım var" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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