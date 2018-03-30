Kupa İstanbul’a yakın – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Kupa ’a yakın

    Kupa İstanbul’a yakın

    Başantrenörü David Blatt, “Takımın tarihi için önemli başarılar elde ettik. ULEB ’nı ’a getirmeyi çok istiyoruz” ifadelerini kullandı

    ULEB finalinde Kuban ile karşılaşacak 'nın koçu David Blatt, kupayı 'a getirmeyi çok istediklerini söyledi. En iyi iki takımın finalde karşılaşacağını ifade eden Blatt, "Galatasaray'ın 2 sezon önce yaptığı gibi Türk temsilcisi olarak Euro- Cup'ı İstanbul'a getirmeyi çok istiyoruz. Biz zaten 2 yıldan bu yana Darüşşafaka'nın tarihi için çok önemli başarılar elde ettik. Bu başarılara bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.

    Daçka'nın, Lokomotiv Kuban ile karşılaşacağı final serisinin programı belli oldu. Toplamda iki galibiyete ulaşanın kupayı alacağı seride ilk maç 10 Nisan Salı günü 20.00'de 'da oynanacak. İkinci karşılaşmaya ise 13 Nisan Cuma günü 20.15'te Arena ev sahipliği yapacak. Eşitlik olması durumunda son maç 16 Nisan Pazartesi 20.00'de Krasnodar'da olacak ve şampiyon olan gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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