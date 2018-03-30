Kupa İstanbul’a yakın
Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, “Takımın tarihi için önemli başarılar elde ettik. ULEB Avrupa Kupası’nı İstanbul’a getirmeyi çok istiyoruz” ifadelerini kullandı
Daçka'nın, Lokomotiv Kuban ile karşılaşacağı final serisinin programı belli oldu. Toplamda iki galibiyete ulaşanın kupayı alacağı seride ilk maç 10 Nisan Salı günü 20.00'de Krasnodar'da oynanacak. İkinci karşılaşmaya ise 13 Nisan Cuma günü 20.15'te Volkswagen Arena ev sahipliği yapacak. Eşitlik olması durumunda son maç 16 Nisan Pazartesi 20.00'de Krasnodar'da olacak ve şampiyon olan gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:41
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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