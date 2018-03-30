"Tüm bilgimizi kullanacağız" – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    "Tüm bilgimizi kullanacağız"

    "Tüm bilgimizi kullanacağız"

    Kadın takımının yeni çalıştırıcısı , “İyi işlere imza atacağız” dedi

    Takımı'nın yeni çalıştırıcısı , sarı-lacivertli takımı hak ettiği yere getirmek için tüm bilgi ve tecrübesini hayata geçireceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin ilk bayan antrenörü olan 53 yaşındaki Fransız hoca, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kariyerime değer katacak bir yerdeyim. Kısa sürede bazı şeyleri düzeltip başarılı olmak zorundayız; bunun için çalışacağız" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
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