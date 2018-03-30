Jordan’ı yakaladı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Jordan’ı yakaladı

    Jordan’ı yakaladı

    forması giyen , rekorlara doymuyor

    forması giyen , rekorlara doymuyor. Takımının 'ı 118-105 mağlup ettiği maçta 41 sayı atan ve 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşan 'kral' lakaplı oyuncu, efsane basketbolcu 'ın rekorunu yakaladı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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