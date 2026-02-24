Miguel Crespo formayı unuttu

Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın görevde bulunduğu dönemde takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Miguel Crespo, son haftalarda formayı unuttu. Nuri Şahin, oyun planlamasına uymayan Portekizli oyuncuya Süper Lig'deki son 9 maçta süre vermedi. Crespo, şu anda Başakşehir'in en fazla asist yapan ismi konumunda.
