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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir maçı ertelendi

RAMS Başakşehir maçı ertelendi

TFF, bu hafta Avrupa'da maç yapacak 3 takımın Süper Lig karşılaşmalarını ertelediğini açıkladı. Süper ekiplerinden Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı mücadele de henüz açıklanmayan bir şekilde ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir, Konferans 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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RAMS Başakşehir maçı ertelendi
TFF, bu hafta Avrupa'da maç yapacak 3 takımın Süper Lig karşılaşmalarını ertelediğini açıkladı. Süper ekiplerinden Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı mücadele de henüz açıklanmayan bir şekilde ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir, Konferans 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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