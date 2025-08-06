RAMS Başakşehir maçı ertelendi

TFF, bu hafta Avrupa'da maç yapacak 3 takımın Süper Lig karşılaşmalarını ertelediğini açıkladı. Süper ekiplerinden Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı mücadele de henüz açıklanmayan bir şekilde ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir, Konferans 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF, bu hafta Avrupa'da maç yapacak 3 takımın Süper Lig karşılaşmalarını ertelediğini açıkladı. Süper ekiplerinden Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı mücadele de henüz açıklanmayan bir şekilde ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir, Konferans 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.