Ya Trnava Ya Univ

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Viking'le karşılaşacak olan temsilcimiz Başakşehir, rakibini turnuvanın dışına itmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Boz- Baykuşlar, play-off turunda ise Spartak Trnava-Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Viking'le karşılaşacak olan temsilcimiz Başakşehir, rakibini turnuvanın dışına itmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Boz- Baykuşlar, play-off turunda ise Spartak Trnava-Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 21 Ağustos'ta, rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos'ta oynanacak.