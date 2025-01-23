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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'de Pelkas ile yollar ayrıldı!

RAMS Başakşehir'de Pelkas ile yollar ayrıldı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 20:13
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RAMS Başakşehir'de Pelkas ile yollar ayrıldı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'de Fenerbahçe'nin ardından RAMS Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 11'i Trendyol Süper Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi. Yunan futbolcu, 2 kez fileleri havalandırdı.

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