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Haberler Başakşehir

Sahne RAMS Başakşehir'in

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, bugün saat 17.30'da ilk maçında Rapid Wien'i ağırlayacak. Zafer hedeflediğimiz önemli maç TRT 1'den yayınlanacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Sahne RAMS Başakşehir'in

Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında bugün sahasında Avusturya'dan Rapid Wien'le karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, saat 17.30'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in forma giymesi beklenmiyor. Temsilcimiz, yeni formatında düzenlenen kupada lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katıldı. 2. elemede San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. elemede Gürcistan temsilcisi I.Tiflis'i ve play-off'ta da İrlanda'dan St. Patrick's'i eledi. BAŞAKŞEHİR, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavını verecek. Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 1 kez de berabere kaldı. Rapid Wien ise Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti. Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Avusturyalılar, Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - RAPID WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Onur, Berkay, Berat, Deniz, Pelkas, Piatek, Davidson

Rapid Wien: Hedl, Auer, RO-YAO, Cvetkovic, Bolla, Sangare, Oswald, Seidl, Jansson, Burgstaller, Belljo

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