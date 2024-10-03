Başakşehir kötü başladı

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, ligdeki ilk maçında Rapid Wien'i konuk etti. 5'te Serdar'ın şutu üst direkten dışarı gitti. 43'te sağda topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, top ters köşeden ağlarla buluştu. Hemen ardından 45+2'de ise Piatek'in şık kafa vuruşuyla golü bulduk ve devre 1-1 sona erdi. İKİNCİ yarının hemen başında yine Schaub'a engel olamadık ve 46. dakikada 2-1 yenik duruma düştük. 90+8'de Piatek'le beraberlik golüne çok yaklaştık ancak Polonyalı yıldızın sert şutunda kaleci Hedl topu kornere gönderdi. Maçtan 2-1 yenik ayrılan turuncu-lacivertli ekibimiz, ikinci maçında 24 Ekim'de Sloven ekibi Celje'yle deplasmanda karşılaşacak.

ATAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Çağdaş Atan, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e 11'de görev verdi.

MONTELLA TRİBÜNDE İZLEDİ

Başakşehir'in Rapid Wien maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Öte yandan karşılaşmada yaklaşık 5 bin taraftar tribünde yer aldı. Rapid Wien'i desteklemek için Avusturya'dan gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.