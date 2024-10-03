  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Başakşehir

Başakşehir kötü başladı

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, ilk maçında Avusturya’dan Rapid Wien’e 2-1 yenildi. Serdar’la bir topumuz da direkten döndü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir kötü başladı

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, ligdeki ilk maçında Rapid Wien'i konuk etti. 5'te Serdar'ın şutu üst direkten dışarı gitti. 43'te sağda topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, top ters köşeden ağlarla buluştu. Hemen ardından 45+2'de ise Piatek'in şık kafa vuruşuyla golü bulduk ve devre 1-1 sona erdi. İKİNCİ yarının hemen başında yine Schaub'a engel olamadık ve 46. dakikada 2-1 yenik duruma düştük. 90+8'de Piatek'le beraberlik golüne çok yaklaştık ancak Polonyalı yıldızın sert şutunda kaleci Hedl topu kornere gönderdi. Maçtan 2-1 yenik ayrılan turuncu-lacivertli ekibimiz, ikinci maçında 24 Ekim'de Sloven ekibi Celje'yle deplasmanda karşılaşacak.

ATAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Çağdaş Atan, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e 11'de görev verdi.

MONTELLA TRİBÜNDE İZLEDİ

Başakşehir'in Rapid Wien maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Öte yandan karşılaşmada yaklaşık 5 bin taraftar tribünde yer aldı. Rapid Wien'i desteklemek için Avusturya'dan gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!
Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde sahne yine Kerem Aktürkoğlu’nun! Atletico Madrid maçında tarihe geçti…
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i
Mourinho'dan flaş karar! İşte Twente maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... 00:14
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:14
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... 23:30
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 23:30
Daha Eski
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı 23:30
Derbi için erteleme kararı! Derbi için erteleme kararı! 23:30
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! 23:30
Mourinho:Hiç pişman değilim... Mourinho:Hiç pişman değilim... 23:30
G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! 23:30
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 23:30