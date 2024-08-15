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BAŞAKŞEHİR IBERIA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında Iberia ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Gürcistan’ın İberia Tiflis takımını 1-0 mağlup eden Başakşehir bu akşamki rövanşa da galibiyet parolasıyla çıkacak. Beraberlik halinde de tur atlayacak olan turuncu-laciverliler, rakibini elerse St. Patrick’s - Sabah eşleşmesinin galibiyle play-off’ta karşılaşacak. Peki Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 19:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 20:08
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BAŞAKŞEHİR IBERIA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Iberia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Gürcistan'dan İberia Tiflis'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta temsilcimiz, her türlü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Peki Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - IBERIA 11'LERİ BELLİ OLDU!

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Kemen, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

Iberia: : Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne

BAŞAKŞEHIR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Iberia maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - IBERIA maçı canlı izlemek için TIKLAYIN

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farklı kazanması lazım. Başakşehir, rakibini elerse İrlanda'dan St. Patrick's ile Azerbaycan'dan Sabah eşleşmesinden gelecek ekiple play-off'ta karşılaşacak. ilk maçı St. Patrick's 1-0 kazanmıştı.

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