Haberler Başakşehir Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız

Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 19:10
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Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelede rakibine 1-0 kaybeden RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI:

"SÖYLENECEK BİR ŞEY KALMADI"

Deplasman maçlarında ceza sahasına girmekte, 3. bölgeye oyunu taşımakta ürkek davranıyoruz. Az şut atıyoruz. Geriden iyi oyun kurarken final yapamama durumu hiç yakışmıyor. Beşiktaş yeni bir motivasyonla mücadele etti ama ben kaybetmeyi çok da hak ettiğimizi düşünmüyorum. Kazanmayı hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Onur'un 1-2 pozisyonda takip edilmemesi, savunmanın kayması, blok arasına top yiyip gol yememize sebep oldu. Söylenecek bir şey kalmadı. Final maçlarına çıkıyoruz. Bütün oyuncularım ve kulüp için de geçerli. Ben buradayım. Gemiyi karaya yanaştıracağız. Başkanımız, yönetimimiz bize güveniyorlar. Artık daha az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi."

"TAKIMI İYİ SEVİYEYE ÇEKTİK AMA..."

Oyuncular, antrenman verilerinde, antrenman metodolojimize uymaya başladılar. Takımı bir seviyeye çektik ama biraz geç oldu. Bu kadar geç olmasını beklemiyorduk. Artık sahada sonuç alma zamanı. İlk yarı sonuna kadar alabileceğimiz kadar puan alıp ikinci yarıda değişiklikler yapıp daha yukarı çıkmamız lazım. Buna gücümüz var. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde final gibi bir Pendik maçı var. Onu kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

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