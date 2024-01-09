Kasımpaşa - RAMS Başakşehir maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çalıyor.

KASIMPAŞA - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa

RAMS BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan, Berkay, Serdar Gürler, Keny

KASIMPAŞA - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den CANLI izleyebilirsiniz.