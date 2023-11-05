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Rams Başakşehir - MKE Ankaragücü Calı Anlatım | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde VavaCars Rams Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede Çağdaş Altay düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 16:01
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Rams Başakşehir - MKE Ankaragücü Calı Anlatım | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor.

Rams Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, PiatekBer.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah, Tolga, Efkan, Pedrinho, Tasos, Rodrigues, Ali Sowe.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir - Ankaragücü maçı 5 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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