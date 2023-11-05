Rams Başakşehir - MKE Ankaragücü Calı Anlatım | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor.
Rams Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, PiatekBer.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah, Tolga, Efkan, Pedrinho, Tasos, Rodrigues, Ali Sowe.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rams Başakşehir - Ankaragücü maçı 5 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.