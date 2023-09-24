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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe'ye misafir olacak Başakşehir'de maç hazırlıkları başladı. Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antreman kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 13:43 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 13:44
Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI

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