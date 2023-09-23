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Leo Dubois: Başakşehir ile gurur duyuyorum!

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olurken ev sahibi takımda Leo Dubois dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler..

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 22:35
Leo Dubois: Başakşehir ile gurur duyuyorum!

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olurken ev sahibi takımda Leo Dubois dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Daha fazla gol bulup, daha az gol yemeliyiz. Başakşehir ile gurur duyuyorum. İyi işler yaptık. Daha da iyisini yapacağız.

Galatasaray taraftarına çok fazla saygım var. Geçen sene çok güzel işler yaptık. Golden sonra sevincimi kendime sakladım. Başakşehir formasıyla Galatasaray'a karşı kazanmayı arzuluyorduk. Kafamızı kaldıracağız ve ileriye bakacağız.

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