Leo Dubois: Başakşehir ile gurur duyuyorum!

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olurken ev sahibi takımda Leo Dubois dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Daha fazla gol bulup, daha az gol yemeliyiz. Başakşehir ile gurur duyuyorum. İyi işler yaptık. Daha da iyisini yapacağız.

Galatasaray taraftarına çok fazla saygım var. Geçen sene çok güzel işler yaptık. Golden sonra sevincimi kendime sakladım. Başakşehir formasıyla Galatasaray'a karşı kazanmayı arzuluyorduk. Kafamızı kaldıracağız ve ileriye bakacağız.