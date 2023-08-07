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Milivojevic Başakşehir’de

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Turuncu-lacivertliler, 2017'den beri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta boy gösteren ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Luka Milivojevic'le her konuda anlaştı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Milivojevic Başakşehir’de

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Turuncu-lacivertliler, 2017'den beri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta boy gösteren ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Luka Milivojevic'le her konuda anlaştı. Milivojevic'in bugün Başakşehir'e imza atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. 32 yaşındaki Sırp ön libero, 39 kez Sırbistan Milli Takımı'nın formasını terletti. Tecrübeli dinamo, geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ta ter döktüğü 21 karşılaşmada 1 gol katkısı sağladı.

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