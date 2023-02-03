Mesut Özil hakkında flaş iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil sakatlığını atlatıktan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamıştı.

NtvSpor'da yer alan habere göre, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Mesut Özil'in futbolu bırakacağı iddia edilirken kulüpten ya da oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.



Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, bu sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.



Başakşehir formasıyla 8 maçta süre alan Mesut Özil, gol veya asist katkısı yapamadı.