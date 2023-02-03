Medipol Başakşehir'de Caner Erkin UEFA listesinde yok!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi.

Kulüplerin 2 Şubat Perşembe günü bildirmek zorunda oldukları UEFA listelerine isimleri yazılan üç oyuncu Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarında forma giyebilecek.

UEFA'nın yalnızca 3 oyuncu değişikliği hakkı nedeniyle Caner Erkin ve Çinli stoper Wu'nun isimleri UEFA listesine eklenemedi.

İki oyuncu Başakşehir'in Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.