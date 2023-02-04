Januzaj Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerini kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 40 puanla üçüncü sırada yer alan Medipol Başakşehir, Sevilla Kulübü'nde forma giyen 27 yaşındaki Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, kendisine turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

UEFA'YA BİLDİRDİLER

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi. Caner Erkin ve Çinli stoper Wu'nun isimleri ise listesiye dahil edilmedi.