Temsilcimizde 4 değişiklik

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, Letonya ekibi karşısında kaleci Muhammed Şengezer, Ndayishimiye, Lima, ve Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, Letonya ekibi karşısında kaleci Muhammed Şengezer, Ndayishimiye, Lima, ve Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.