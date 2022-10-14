İşte gerçek Başakşehir

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Sivasspor karşısında alınan yenilgi sonrasında oyuncularına büyük bir tepki göstermişti. Rigas karşısında ise farka koşan futbolcularını kutlayan Belözoğlu, “ İşte benim takımım bu. Demek ki Sivas mağlubiyetinden ders çıkarmışız. Gruptan çıkmayı garantiledik sırada liderlik var” dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Sivasspor karşısında alınan yenilgi sonrasında oyuncularına büyük bir tepki göstermişti. Rigas karşısında ise farka koşan futbolcularını kutlayan Belözoğlu, " İşte benim takımım bu. Demek ki Sivas mağlubiyetinden ders çıkarmışız. Gruptan çıkmayı garantiledik sırada liderlik var" dedi.