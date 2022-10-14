Rigas'ı 3-0 deviren Başakşehir ilk iki sırayı garantiledi

Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki başarılı temsilcimiz Başakşehir, Letonya'nın Rigas takımını konuk etti. Letonya'da şanssız bir şekilde berabere kaldığı rakibi karşısında İstanbul'da gol şov yapan turuncu-lacivertliler, grupta ilk iki sıradan çıkmayı garantiledi. Başakşehir, 11'de Deniz Türüç'ün şık golüyle öne geçti. 38'de yine Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Steinbors iki hamlede topu güçlükle kontrol etti. Başakşehir, 45'te farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın sol taraftan kullandığı kornerde altı pas önünde gecenin yıldızı olan Okaka, müthiş bir kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM

İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimizde 59'da Aleksic'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 72'de Okaka, yine sahneye çıktı. İtalyan yıldız santrfor, Traore'nin kaleciden dönen şutunu ağlarla buluşturup, maçtaki ikinci golünü atıp maçın skorunu belirledi: 3-0. Okaka, Konferans Ligi'nde forma giydiği 10. maçında 5. kez ağları havalandırdı. Başakşehir, Konferans Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak unvanını korumayı da başardı. Gruptaki diğer maçta ise Fiorentina sahasında Hearts'ı 5-1 mağlup etti.