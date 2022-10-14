Fiorentina’yla liderlik maçı

Gruptan çıkmayı garantileyen Başakşehir, liderlik için İtalyan ekibi Fiorentina'yla kader maçına çıkacak. Grupta iki maçı kalan temsilcimiz, 27 Ekim'de deplasmanda Fiorentina, 3 Kasım'da evinde Hearts'la karşılaşacak. Fiorentina'yı ilk maçta 3-0 yenen turuncu-lacivertliler, ikili averajda da büyük bir avantaja sahip durumda bulunuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Başakşehir, liderlik için İtalyan ekibi Fiorentina'yla kader maçına çıkacak. Grupta iki maçı kalan temsilcimiz, 27 Ekim'de deplasmanda Fiorentina, 3 Kasım'da evinde Hearts'la karşılaşacak. Fiorentina'yı ilk maçta 3-0 yenen turuncu-lacivertliler, ikili averajda da büyük bir avantaja sahip durumda bulunuyor.