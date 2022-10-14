‘Kvaradona’ çılgınlığı

Futboldünyası Napoli'de yıldızını parlatan Khvicha Kvaratskhelia'yı konuşuyor. İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran Napoli, her iki kulvarda da zirveye yerleşti. Tecrübeli teknik direktör Spalletti'nin elinde parlayan 21 yaşındaki Gürcü sol açık Kvaratskhelia, bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kvaratskhelia, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde son oynadıkları 1 gol, 1 asistle coştuğu Ajax maçında 4-2'lik galibiyette yine başrolü kaptı. Şimdiden dev kulüplerin ilgisini çeken, Napoli taraftarlarının takımın efsanesi Maradona'yla özdeşleştirip 'Kvaradona' ismini taktığı genç kanat oyuncusu, transfer döneminde adından çok söz ettireceğe benziyor.