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‘Kvaradona’ çılgınlığı

Napolilerin efsane ismi Maradona'ya benzettiği 21 yaşındaki Gürcü yıldız Kvaratskhelia, bu sezon 13 maçta 7 gol, 7 asistle şov yapıyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
‘Kvaradona’ çılgınlığı
Futbol dünyası Napoli'de yıldızını parlatan Khvicha Kvaratskhelia'yı konuşuyor. İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran Napoli, her iki kulvarda da zirveye yerleşti. Tecrübeli teknik direktör Spalletti'nin elinde parlayan 21 yaşındaki Gürcü sol açık Kvaratskhelia, bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kvaratskhelia, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde son oynadıkları 1 gol, 1 asistle coştuğu Ajax maçında 4-2'lik galibiyette yine başrolü kaptı. Şimdiden dev kulüplerin ilgisini çeken, Napoli taraftarlarının takımın efsanesi Maradona'yla özdeşleştirip 'Kvaradona' ismini taktığı genç kanat oyuncusu, transfer döneminde adından çok söz ettireceğe benziyor.
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