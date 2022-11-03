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Başakşehir - Hearts maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Başakşehir ile Hearts Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Formda Başakşehir, Hearts'i yenerek gruptan lider çıkmanın peşinde. Başakşehir Hearts maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 18:45
Başakşehir - Hearts maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda 6. maçında temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Hearts'i konuk ediyor. Rakibini mağlup edip karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen turuncu-lacivertliler, grubu lider tamamlamak için sahaya çıkıyor. Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇININ İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Hearts maçı 18.30'da başladı. Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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