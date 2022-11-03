Başakşehir - Hearts maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda 6. maçında temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Hearts'i konuk ediyor. Rakibini mağlup edip karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen turuncu-lacivertliler, grubu lider tamamlamak için sahaya çıkıyor. Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇININ İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka
Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson
BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Hearts maçı 18.30'da başladı. Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.