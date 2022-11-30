BAŞAKŞEHİR HULL CITY CANLI İZLE | Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir - Hull City maçı - CANLI İZLE

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

30 Kasım Çarşamba saat 15.30'da başlayan ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Hull City maçını futbolseverler, Hull City YouTube kanalından canlı olarak izleyebilir.