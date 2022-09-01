Emre Belözoğlu'dan UEFA'nın men cezasına dair açıklama

Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' (Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

Emre Belözoğlu bu ceza ile ilgili, "UEFA'dan aldığım cezayı sanki güncel bir cezaymış gibi algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. 4 hafta önce uygulanmış bir ceza bugün gündeme getiriliyor. Ben 4 haftadır kulübede yer alıyorum zaten" dedi.

"Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim"

Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin Euro para cezası kesildi. Başakşehir, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan da 10 bin Euro cezaya çarptırıldı. Bu sebepten antrenör Erdinç Sözer uyarıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen turuncu-lacivertliler Hearts, Rigas ve Fiorentina ile eşleşmişti.