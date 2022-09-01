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Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası!

Son dakika haberi... UEFA, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na men cezası verdi. UEFA, Emre Belözoğlu'nun Avrupa kupaları maçlarına takımının başında olmasına izin vermeyecek.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 11:05
Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası!

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu. Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

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