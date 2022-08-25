Haberler Başakşehir Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺

Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 1-1'in rövanşında Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk oluyor. Başakşehir kazanarak adını UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Antwerp-Başakşehir maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:30
Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Antwerp ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda tur arıyor.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ANTWERP-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey

Başakşehir: Volkan, Şener, Leo, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka

ANTWERP - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antwerp - Başakşehir maçı saat 21:45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Temsilcimiz Başakşehir'de, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giymiyor. Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens oynamıyor.

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