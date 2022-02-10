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Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir’den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:12
Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir'den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

Süper Lig'de 24'üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:

1 - Başakşehir - Aleksic - 13,24 km.
2 - Alanyaspor - Emre Akbaba - 12,93 km.
3 - Kasımpaşa - Hajradinovic - 12,68 km.
4 - Trabzonspor - Siopis - 12,57 km.
5 - Başakşehir - Tolga Ciğerci - 12,27 km.
6 - Galatasaray - Berkan Kutlu - 12,26 km.
7 - Fatih Karagümrük - Borini - 12,22 km.
8 - Fatih Karagümrük - Abdoulaye Toure - 12,12 km.
9 - Rizespor - Boldrin - 12,06 km.
10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.

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