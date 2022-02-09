Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe açıklaması!

"FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK ÜSTÜN OYNADIK" Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili görüş bildiren Emre Belözoğlu, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Çok üstün oynadık, maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reakiyon ve çalışmalarımızı maça yansıtmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARI VEFALIDIR" Sarı lacivertli taraftarın her zaman vefalı olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda hedeflerimiz farklı olsa da onlarla hep beraber olduğumuzu biliyorum. Taraftarlara bir kez daha bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.