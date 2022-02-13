12'den vurdu

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. 24'te Başakşehir'de süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 29'da Gaziantep'in atağında Muhammed çok sert vurdu. Volkan'dan seken topu Epureanu kornere yolladı. 34'te Ertuğrul'un ayağı kayınca Okaka meşin yuvarlağı kaptı ve Trezeguet'ye attı. O da Pizzi'ye aktardı. Yeni transferlerin paslaşmasının ardından Pizzi topu ağlara gönderdi: 1-0

FURKAN BİTİRDİ

71'de Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti. 85'te solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı. 87'de Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı. Yeni transferlerden Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. Fenerbahçe'nin ardından Gaziantep'i de deviren Başakşehir, 40 puana ulaştı.



Başakşehir'de ilk golünü atan Serdar Gürler, trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'a armağan etti. Maç sonunda duygusal anlar yaşayan Serdar, gözleri dolu bir şekilde "Ahmet'e armağan ettim diyelim" açıklamasını yaptı.