Deniz Türüç'ten Şenol Güneş'e milli takım mesajı!

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Deniz Türüç, yeni sezonda zirveye oynayacaklarına inandığını söyledi.

Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe'den kadroya katılan ve yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki futbolcu, güç ve birlik beraberlik açısından sezona iyi hazırlandıklarını belirtti.

Güçlü bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Deniz Türüç, şunları kaydetti:

"Temposu yüksek bir kamp geçiriyoruz. Aykut hocamız sağ olsun bizi olması gerektiği gibi zorluyor. Geçen sezonun son 7 maçında yenilmedik. Bu süreçte 14 puan toplayıp sadece 2 gol yedik. Zor ve uzun bir sezon oldu. Aykut hocayla bir çıkışa geçtiğimiz gerçek. Çok çalışarak o çizgiyi devam ettirmek istiyoruz çünkü bu takımın geçen sezon hariç neler yaptığını herkes biliyor. Ligde beşinciliği olmayan bir takımdı yanlış hatırlamıyorsam. Hep yukarılarda oldu. Bu takım daha iyi yerleri hak ediyor. Elimizden geleni yapacağız ve ben de bu takıma katkı sağlamak istiyorum. O yüzden burada olduğum için mutluyum."

Geride kalan sezon ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Deniz Türüç, şöyle devam etti:

"Doğal olarak bir takıma geldiğinde bir alışma dönemi oluyor. Ben geldiğim ilk günden beri mücadele ederek elimden gelenin fazlasını yaptım. Çok fark oluşturamadım belki ama buraya geldiysem gol ve asistle katkı yapmak istiyorum. Bugüne kadar hep öyle yaptım, yine öyle yapmak istiyorum. Başakşehir için elimden gelenin fazlasını yapacağım, mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımla yine yukarılara tırmanmak istiyoruz."

Başakşehir'i başarılı olacaklarına inandığı ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini istediği için seçtiğini anlatan Deniz Türüç, milli takıma ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı bir performans gösteremedi, bu bir gerçek ama bunu o kadar kötü tarafa çekmeye gerek yok. Aynı takım, aynı oyuncular bizi hem şampiyonaya götürdü hem de Dünya Kupası Elemeleri'nde iyi bir yol katetti. Ben de en kısa zamanda orada olmak istiyorum ama onun için önce burada iyi performans göstermem gerekiyor. Şenol hocamız beni Avrupa Şampiyonası'na çağırmadı, olabilir. Demek ki daha çok çalışmam lazım. İnşallah en kısa zamanda orada olurum."

Teknik direktör Aykut Kocaman'ı "Efsane" olarak nitelendiren Deniz Türüç, deneyimli çalıştırıcının futbolu çok iyi bildiğini ve taktik açıdan çok güçlü olduğunu aktararak sözlerini tamamladı.